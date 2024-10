Lapresse.it - Leonardo Di Caprio, la cantante Elán sull’attore: “Alle sue feste la sera le persone diventavano vampiri”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di vip in cui gli invitati “si trasformano in zombie e“. Non è un film ma il racconto dellamessicana– la prima artista indipendente dell’America Latina ad aver venduto più di 1.7 milioni di copie – in merito ad alcuni party che sarebbero stati organizzati dall’attoreDi. “Sono stata a diversea casa sua. Durante il giorno tutto bene, tutto normale, la gente sembrava normale. Quando il sole tramontava le cose diventano strane, tuttiun po’ zombie,”, ha detto la 41enne di Tlaquepaque in un video diventato virale su TikTok. “Te ne vai, per lo meno questo è quello che facevo io”, ha aggiunto Elàn. Dettagli inquietanti che fanno subito pensare ai ‘white party’ di Sean Diddy Combs, detenuto in carcere a New York con l’accusa di violenza e abusi sessuali e traffico sessuale.