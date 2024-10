Legge di Bilancio. Paolo Capone, Leader UGL: "Dal taglio del cuneo fiscale impatto positivo per la crescita e il mercato del lavoro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “La Legge di Bilancio 2025 depositata alla Camera conferma il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente con l’ampliamento della platea fino a 40 mila euro. L’UGL guarda con particolare favore all’aumento della base delle detrazioni sul lavoro da 1.880 a 1.955 euro, un passo signifi Ilgiornaleditalia.it - Legge di Bilancio. Paolo Capone, Leader UGL: "Dal taglio del cuneo fiscale impatto positivo per la crescita e il mercato del lavoro” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Ladi2025 depositata alla Camera conferma ildelper i redditi dadipendente con l’ampliamento della platea fino a 40 mila euro. L’UGL guarda con particolare favore all’aumento della base delle detrazioni sulda 1.880 a 1.955 euro, un passo signifi

Legge di Bilancio 2025 : sacrifici per famiglie e settori pubblici nel nuovo disegno normativo - Misure fiscali e sostegno alle famiglie La manovra di Bilancio per il 2025 prevede una serie di misure fiscali destinate a migliorare il potere d’acquisto delle famiglie e a garantire un supporto ai lavoratori. Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Donne vittima di violenza : dalla legge di Bilancio 3 milioni in più per la formazione - L'articolo Donne vittima di violenza: dalla legge di Bilancio 3 milioni in più per la formazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 248 del 2006, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025". . 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Dalla bozza della legge di Bilancio 2025 anche un incremento dei fondi destinati alla formazione delle donne vittime di violenza: "Il comma 1 - si legge nella relazione illustrativa del Ddl - incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. (Orizzontescuola.it)

Legge di bilancio - è battaglia politica su fondi sanitari e ritocchi alle pensioni - L’aumento previsto dal governo è del 2,2%, che porterà l’assegno a 617,9 euro nel 2025, appena tre euro in più rispetto alla cifra attuale. Anaao, Cimo e Nursing Up hanno già annunciato lo sciopero del 20 novembre, pronti a scendere in piazza contro quella che definiscono una “riduzione del finanziamento rispetto alle aspettative”. (Quifinanza.it)