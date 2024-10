Lazio, Baroni su Tchaouna: “Ululati razzisti, il quarto uomo ha sentito” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lazio vincente in casa del Twente e prima a punteggio pieno in Europa League: parla il tecnico biancoceleste Marco Baroni Un Marco Baroni raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della sfida vinta dalla sua Lazio sul campo del Twente per 2-0. Tanti i temi toccati, tra cui anche quanto accaduto con Tchaouna a fine partita al momento della situazione. Marco Baroni (LaPresse) – Calciomercato.itGara: “La partita è andata bene, la squadra ha preparato bene il match. Sono gare complicate perché contro una squadra giovane e un ambiente caldo, ci portavano pressione alta e anche quando sei in superiorità numerica devi giocare con personalità per chiuderle e rimanere dentro la partita. Mi sarei aspettato una prova di personalità . Calciomercato.it - Lazio, Baroni su Tchaouna: “Ululati razzisti, il quarto uomo ha sentito” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)vincente in casa del Twente e prima a punteggio pieno in Europa League: parla il tecnico biancoceleste MarcoUn Marcoraggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della sfida vinta dalla suasul campo del Twente per 2-0. Tanti i temi toccati, tra cui anche quanto accaduto cona fine partita al momento della situazione. Marco(LaPresse) – Calciomercato.itGara: “La partita è andata bene, la squadra ha preparato bene il match. Sono gare complicate perché contro una squadra giovane e un ambiente caldo, ci portavano pressione alta e anche quando sei in superiorità numerica devi giocare con personalità per chiuderle e rimanere dentro la partita. Mi sarei aspettato una prova di personalità .

