L'ascensore Monte Echia diventa stazione dell'arte: che cos'è Euploia, la voce di Parthenope (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inaugurata la "stazione dell'arte" ascensore Monte Echia con il progetto Euploia che è legato al mito di Parthenope.

Il progetto : a Monte Echia un percorso di installazioni artistiche - Ci stiamo avvicinando ai festeggiamenti per i 2500 anni dalla fondazione e Monte Echia è uno dei luoghi nativi di Napoli ed è importante che napoletani e turisti lo conoscano sempre di più così come è bene che conoscano sempre di più la storia della città”. it. «E’ stata finalmente conclusa la messa in sicurezza – ha evidenziato l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – chiaramente è associato ai lavori che abbiamo fatto per ripristinare l’ascensore di Monte Echia. (Ildenaro.it)

Monte Echia - lavori finiti - ora la facciata risplende - Salire a Monte Echia da ieri oltre alle suggestioni storiche - li è il luogo di Fondazione di Partenope - se ne aggiungono altre. Vale a dire che da ieri i visitatori prima di salire... (Ilmattino.it)

