La terrorista dell’attentato ad Ankara non si chiama Farah Karim

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A seguito delle riprese videoad, in Turchia, è iniziata a circolare la presunta identità della donna appartenente al gruppo. Secondo diversi post social, la donna si chiamerebbe. Secondo altri, la donna sarebbe allo stesso tempo un’agente della CIA o della NATO. Si tratta di una notizia priva di fondamento. Oltre al nome, circola anche una foto che rivela con certezza la falsità della narrazione: è il personaggio di un videogioco. Per chi ha fretta I media turchi non riportano il nome “” Il nome e la foto sono quelli di un personaggio del videogame Call of Duty. Il volto del personaggio viene ripreso dall’attrice australiana Claudia Doumit.