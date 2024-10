La rivoluzione digitale: arriva l’It-Wallet in Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) It-Wallet: La nuova era dei documenti digitali in tasca per ogni cittadino Italiano Da oggi, dimenticarsi il portafoglio non sarà più un problema se si ha il telefonino in tasca. La nuova app “IO”, che offre servizi pubblici digitali, ha introdotto la possibilità di portare con sé la Patente di guida, la Tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità in formato digitale. Questo rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui i documenti cartacei possono essere sostituiti da soluzioni digitali sicure e pratiche. Cosa offre l’It-Wallet? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha annunciato che i primi 50.000 cittadini, selezionati casualmente, possono già accedere alla versione digitale dei loro documenti. Puntomagazine.it - La rivoluzione digitale: arriva l’It-Wallet in Italia Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) It-: La nuova era dei documenti digitali in tasca per ogni cittadinono Da oggi, dimenticarsi il portafoglio non sarà più un problema se si ha il telefonino in tasca. La nuova app “IO”, che offre servizi pubblici digitali, ha introdotto la possibilità di portare con sé la Patente di guida, la Tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità in formato. Questo rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui i documenti cartacei possono essere sostituiti da soluzioni digitali sicure e pratiche. Cosa offre? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha annunciato che i primi 50.000 cittadini, selezionati casualmente, possono già accedere alla versionedei loro documenti.

