La Finanziaria in Parlamento: sulla Sanità salta il piano assunzioni, per le pensioni è subito scontro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – La legge di Bilancio da 30 miliardi approda in Parlamento, firmata dal Capo dello Stato. A comporla 144 articoli che confermano l'impianto varato una settimana fa: dalle misure per ridurre le tasse ai lavoratori e aiutare le famiglie ai «sacrifici» a carico di banche e assicurazioni, dai tagli ai ministeri al tetto agli stipendi dei manager degli enti. Ma se su questi fronti non ci sono polemiche accese, è sulla Sanità e sulle pensioni che si consuma lo scontro: gli interventi previsti deludono i sindacati dei medici che proclamano lo sciopero e fanno salire sulle barricate direttamente Elly Schlein. E anche l'aumento degli assegni minimi finisce nel mirino: per gli anziani con il trattamento più basso – calcolano i sindacati – sono appena 10 centesimi al giorno, 3 euro mensili.

