La cronaca televisiva | informazione o spettacolo? Il sottile confine tra approfondimento e intrattenimento

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lanera in TV: tra infotainment eNell’attuale panorama televisivo, lanera ha assunto i connotati di un vero e proprio genere narrativo. Il pubblico, sempre più coinvolto da questi racconti, è spesso attirato da un’intensità quasi morbosa, spinta da vicende come quella di Avetrana e l’omicidio di Sarah Scazzi. Questa tragica storia ha recentemente ispirato la serie “Avetrana: Questa non è Hollywood”, prodotta da Disney+. Tuttavia, la messa in onda è stata temporaneamente bloccata dal Tribunale di Taranto, che ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco della cittadina pugliese. L’udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il 5 novembre. Questi casi dinera, che in passato trovavano spazio solo sulle pagine dei giornali, oggi popolano i palinsesti televisivi, trasformandosi quasi in soap opera della realtà.