La cantante Elàn e le feste di Leonardo Di Caprio: «Quando il sole tramonta tutti diventano zombie» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La domanda posta da un utente a Elán, cantautrice messicana classe 1983, su TikTok era semplice: «Un ricordo di Leonardo Di Caprio?». È la risposta dell’artista che ha lasciato tutti spiazzati: «Sono stata a diverse feste a casa sua. Durante il giorno tutto bene, la gente sembrava normale. Quando il sole tramontava le cose diventano strane, tutti diventavano un po’ zombie, vampiri. Allora dovevi solo andare via, per lo meno questo è quello che facevo io». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) La domanda posta da un utente a Elán, cantautrice messicana classe 1983, su TikTok era semplice: «Un ricordo diDi?». È la risposta dell’artista che ha lasciato tutti spiazzati: «Sono stata a diversea casa sua. Durante il giorno tutto bene, la gente sembrava normale.iltramontava le cosestrane, tutti diventavano un po’, vampiri. Allora dovevi solo andare via, per lo meno questo è quello che facevo io».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono stata diverse volte alle feste di Leonardo DiCaprio - quando arriva la sera diventano tutti come zombie” : le parole choc della cantante Elàn - Parole che per molti sono da collegare al caso Diddy, cosa però mai affermata dall’artista messicana. Lei è un’artista indipendente nata nel 1983 a Tlaquepaque, nella regione messicana del Jalisco. Sempre stando a quanto detto da Elàn su TikTok, ci sarebbero diverse grandi star di Hollywood invischiate in situazioni che ricordano quella di Sean Combs Diddy. (Ilfattoquotidiano.it)

Leonardo Di Caprio - la cantante Elán sull’attore : “Alle sue feste la sera le persone diventavano vampiri” - “Sono stata a diverse feste a casa sua. A queste feste, definite ‘freak offs’, partecipavano schiere di celebrities e tra queste figurerebbe anche il protagonista di ‘Titanic’. “Te ne vai, per lo meno questo è quello che facevo io”, ha aggiunto Elàn. @_elan__ Replying to @Karla ? original sound – ELÁN . (Lapresse.it)

La cantante Elán su Leonardo DiCaprio : “Le sue feste come quelle di Diddy - ho visto stranezze” - Secondo la cantante messicana Elán, cose strane succedono anche a quelle di Leonardo DiCaprio: "Quando ci arrivi di giorno va tutto bene, ma quando scende il sole le persone sembrano zombie o vampiri". Continua a leggere . Dopo il caso di Sean Diddy Combs, continuano a emergere dettagli sulle famose feste organizzate da alcuni produttori, attori e musicisti di Hollywood. (Fanpage.it)