Inter-Juventus in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 18.00 di domenica 27 ottobre si gioca Inter-Juventus, partita in programma per la nona giornata del Ascoltitv.it - Inter-Juventus in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 18.00 di domenica 27 ottobre si gioca, partita in programma per la nona giornata del

Inter-Juventus, Inzaghi in emergenza, out anche Carlos Augusto - Aumenta il numero degli infortunati in casa Inter in vista della partita di Serie A contro la Juve: le parole di Inzaghi Non bastavano gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu: aumentano ancora gli infort ... (informazione.it)

Bufera arbitri prima di Inter-Juve: il reclamo è UFFICIALE - Come se non bastasse, alle porte, domenica 27 ottobre, c’è Inter-Juve: una gara che tradizionalmente riserva delle proteste che spesso vanno oltre il commento tecnico della sfida. Che, nemmeno a dirlo ... (asromalive.it)

Verso Inter-Juve, chiaro messaggio del nerazzurro: Thiago Motta avvertito - Il derby d'Italia si avvicina e con lui il primo snodo cruciale della stagione di Juve e Inter. Una sfida senza esclusione di colpi e con un segnale ben preciso dal fronte nerazzurro. Fra 72 ore le lu ... (informazione.it)

Napoli, Conte: "Inter-Juve? Sapete che non guardo mai le altre" - c'è il club ed il direttore sportivo, parleranno loro eventualmente di cifre". E' una gara speciale per lei Napoli-Lecce, la giornata propone anche Inter-Juve. Che tappa è questa giornata? "Sapete ... (tuttojuve.com)

Marcus Thuram sa già per chi farà il tifo suo padre in Inter-Juve: “C’è il fratello più piccolo” - Marcus Thuram sorride quando gli chiedono per chi tiferà suo padre nel derby d'Italia: per lui la risposta è scontata, dato che Lilian non ha mai nascosto ... (fanpage.it)