Il canone Rai torna a 90 euro : la manovra non conferma il taglio - (Adnkronos) – Non viene prorogato in legge di bilancio il taglio del canone Rai che, con la scorsa manovra, era passato da 90 euro a 70 euro per l'anno 2024. Nel testo, firmato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inviato poco dopo alla Camera, non è, infatti, presente alcun riferimento alla norma, che […]. (Periodicodaily.com)

Canone Rai da 90 a 70 euro - non ci sarà la proroga per il 2025 : rischio rialzi in bolletta - Il Canone Rai ridotto (da 90 a 70 euro) per il 2024, non vedrà alcuna proroga nel 2025. In altre parole, il Canone potrebbe quindi tornare a 90 euro a partire dal 2025, anche se la promessa in conferenza stampa era ben diversa. Addio alla riduzione del Canone Rai anche nel 2025 La riduzione del Canone Rai da 90 a 70 euro, introdotta nella Manovra del 2023 per l’anno successivo, era stata salutata come un successo dalla Lega. (Quifinanza.it)