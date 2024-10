“I supereroi hanno il camice bianco”, elogio al Frangipane (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Io penso che i supereroi non indossano mantelli ma camici bianchi e ci salvano nei momenti più duri e difficili, soffrono con noi ridono con noi e ti stringono la mano nel momento del bisogno”. Comincia così la lettera di un paziente che scrive all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, per ringraziare il personale del P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. “Con queste righe vorrei rivolgere un profondo grazie al reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. – scrive la donna – In particolar modo al Direttore f.f. Dott. Carmine Grasso, il quale per quattro mesi mi ha tenuto sotto cura pur sapendo che non sono una paziente facile da curare. Anteprima24.it - “I supereroi hanno il camice bianco”, elogio al Frangipane Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Io penso che inon indossano mantelli ma camici bianchi e ci salvano nei momenti più duri e difficili, soffrono con noi ridono con noi e ti stringono la mano nel momento del bisogno”. Comincia così la lettera di un paziente che scrive all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, per ringraziare il personale del P.O. “-Bellizzi” di Ariano Irpino. “Con queste righe vorrei rivolgere un profondo grazie al reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale-Bellizzi di Ariano Irpino. – scrive la donna – In particolar modo al Direttore f.f. Dott. Carmine Grasso, il quale per quattro mesi mi ha tenuto sotto cura pur sapendo che non sono una paziente facile da curare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - intervista a Sydney Sibilia e agli attori : "Gli 883 - supereroi della musica" - Soprattutto per la spinta creativa arrivata da quella magica decade, capace di spingerti ad inventare soluzioni nuove. L'arte, gli anni Novanta e il terrore di essere normali: la nostra intervista a Sydney Sibilia e agli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che ci hanno raccontano l'altro lato di Max Pezzali e Mauro Repetto. (Movieplayer.it)

Joker : Folie à deux. Anche i film di supereroi hanno preso la svolta sentimentale - Ma 138 minuti si reggono solo se i cattivi mascherati buttano giù almeno una città, occhiate dolci e canzoni non sono abbastanza. La risata incontrollata era solo uno degli ostacoli. Ora Arthur Fleck, rinchiuso all’Arkham State Hospital – manicomio di massima sicurezza – incontra una fidanzata. Vabbè, anche i film di supereroi hanno preso la svolta sentimentale. (Ilfoglio.it)

8 attori che hanno recitato in film di supereroi deludenti prima di approdare a ruoli iconici della Marvel e della DC - Di conseguenza, solo quando ha vestito i panni del Merc with the Mouth è tornato nella A-List e da allora la sua stella è in ascesa. A distanza di anni, continua a interpretare l’ex direttore dello S. Fortunatamente, il ruolo di Natasha Romanoff è stato ripagato alla grande e, sebbene abbia avuto difficoltà con i film a grande budget (Lucy è stato solo un successo moderato, ma la Johansson ha Jurassic World Rebirth all’orizzonte), il suo tempo come Vendicatrice ha più che compensato gli errori del passato. (Cinefilos.it)