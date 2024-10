Lanazione.it - Gli lanciò una roncola per gelosia. Tenta di uccidere amico e moglie. Suspense dopo la condanna a 5 anni

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gliunaper un’avance di troppo alla. E lei, minacciata di morte, si era dovuta nascondere in garage, spaventata dall’inatteso epilogo grigliata in cortile tra amici. La vicenda è dell’ottobre scorso ma oggi se ne tornerà discutere in tribunale, a Firenze. Sì, perchélain primo grado a cinquee sei mesi per dupliceto omicidio l’avvocato Maria Fiorella Bennati aveva fatto Appello per una riqualificazione del reato. Per la difesa non c’era alcuna intenzione di: i reati da contestare sono semmai quelli di lesioni e minaccia. Nodo che saranno chiamati a sciogliere i giudici fiorentini che oggi prenderanno in mano il fascicolo dei fatti del 9 ottobre scorso. I fatti di una grigliata che non era finita nel migliore dei modi. Anzi: ad arrivare al finale con l’organizzatore in manette.