Gestione cimiteriale tramite un software (Di giovedì 24 ottobre 2024) La ‘pax consiliare’ dopo qualche scintilla in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale di Colle, trova soddisfatto il centrosinistra colligiano nonostante la bocciatura di una mozione che ha, però, ottenuto le rassicurazioni richieste. La mozione prendeva origine dalla denuncia fatta alcuni mesi fa da una signora colligiana che, al cimitero della città bassa, aveva trovato la tomba del marito occupata dai resti di un altro defunto senza essere stata informata. "Il capogruppo Riccardo Vannetti – afferma una nota del Pd colligiano – si è detto contento di apprendere dal sindaco l’esistenza e l’attivazione di un software destinato appositamente alla Gestione cimiteriale, che impedirà, insieme ad altre disposizioni, che fatti come quello verificatosi la scorsa primavera si possano ripetere". Lanazione.it - Gestione cimiteriale tramite un software Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La ‘pax consiliare’ dopo qualche scintilla in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale di Colle, trova soddisfatto il centrosinistra colligiano nonostante la bocciatura di una mozione che ha, però, ottenuto le rassicurazioni richieste. La mozione prendeva origine dalla denuncia fatta alcuni mesi fa da una signora colligiana che, al cimitero della città bassa, aveva trovato la tomba del marito occupata dai resti di un altro defunto senza essere stata informata. "Il capogruppo Riccardo Vannetti – afferma una nota del Pd colligiano – si è detto contento di apprendere dal sindaco l’esistenza e l’attivazione di undestinato appositamente alla, che impedirà, insieme ad altre disposizioni, che fatti come quello verificatosi la scorsa primavera si possano ripetere".

