Francia, processo Pelicot: stupro e umiliazione razziale. Il dramma di Gisèle scuote il Paese (Di giovedì 24 ottobre 2024) In un’aula gremita del tribunale di Avignone, si è consumato uno dei momenti più drammatici di un processo che ha sconvolto la Francia e smosso le coscienze di migliaia di cittadini. Gisèle Pelicot, una donna di settant’anni, è tornata a raccontare il suo calvario, affrontando l’uomo che per decenni ha creduto essere il suo compagno di vita, ma che in realtà l’ha tradita nel modo più vile: sedandola per anni e permettendo a decine e decine di uomini di abusare di lei. La testimonianza di Gisèle Pelicot: una vita di tradimenti e menzogne Durante l’udienza del 23 ottobre l’atmosfera era carica di tensione, l’aula avvolta da un silenzio irreale. Gisèle, vestita di scuro e con lo sguardo fisso sul presidente della corte, ha pronunciato per la prima volta il nome del suo carnefice: «Dominique», secondo quanto riporta Le Figaro. Secoloditalia.it - Francia, processo Pelicot: stupro e umiliazione razziale. Il dramma di Gisèle scuote il Paese Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In un’aula gremita del tribunale di Avignone, si è consumato uno dei momenti piùtici di unche ha sconvolto lae smosso le coscienze di migliaia di cittadini., una donna di settant’anni, è tornata a raccontare il suo calvario, affrontando l’uomo che per decenni ha creduto essere il suo compagno di vita, ma che in realtà l’ha tradita nel modo più vile: sedandola per anni e permettendo a decine e decine di uomini di abusare di lei. La testimonianza di: una vita di tradimenti e menzogne Durante l’udienza del 23 ottobre l’atmosfera era carica di tensione, l’aula avvolta da un silenzio irreale., vestita di scuro e con lo sguardo fisso sul presidente della corte, ha pronunciato per la prima volta il nome del suo carnefice: «Dominique», secondo quanto riporta Le Figaro.

