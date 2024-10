Francesco Caputo morto in bici contro la portiera di un’auto, oggi la protesta dei ciclisti a Milano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazioni e cittadini si riuniscono oggi giovedì 24 ottobre in un presidio tra via Soperga e via Marocco a Milano, luogo dove il 35enne Francesco Caputo è stato colpito dalla portiera di un'auto mentre pedalava in bici: il conducente, che aveva parcheggiato in divieto di sosta, ha aperto la portiera senza guardare. Fanpage.it - Francesco Caputo morto in bici contro la portiera di un’auto, oggi la protesta dei ciclisti a Milano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Associazioni e cittadini si riunisconogiovedì 24 ottobre in un presidio tra via Soperga e via Marocco a, luogo dove il 35enneè stato colpito dalladi un'auto mentre pedalava in: il conducente, che aveva parcheggiato in divieto di sosta, ha aperto lasenza guardare.

Tragedia a Milano : Francesco Caputo muore a 35 anni dopo 10 giorni di coma in seguito a un incidente in bici. I suoi organi saranno donati - La vittima è Francesco Caputo, ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di Lucugnano, frazione di Tricase. . L’incidente era avvenuto in via Superga, non lontano dalla stazione centrale. Il 35enne aveva urtato violentemente contro la portiera di un’auto,. Dopo dieci giorni di agonia è morto ieri il ciclista che era rimasto ferito in un incidente stradale a Milano l’11 ottobre scorso. (Gazzettadelsud.it)

