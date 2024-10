Formazioni ufficiali Panathinaikos-Chelsea, Conference League 2024/2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Panathinaikos-Chelsea, partita valida per la terza giornata della Conference League 2024/2025. All’Olympic Stadium di Atene gli uomini di Enzo Maresca cercano il secondo successo in altrettante partite nella competizione, mentre i greci sono reduci dal pareggio a sorpresa in trasferta a Banja Luka nel turno inaugurale. I Blues lo scorso fine settimana hanno perso contro il Liverpool in Premier, ma oggi ci sarà la chance di vedere il campo per chi ha giocato meno fin qui. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Panathinaikos-Chelsea Panathinaikos: in attesa Chelsea: in attesa Formazioni ufficiali Panathinaikos-Chelsea, Conference League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la terza giornata della. All’Olympic Stadium di Atene gli uomini di Enzo Maresca cercano il secondo successo in altrettante partite nella competizione, mentre i greci sono reduci dal pareggio a sorpresa in trasferta a Banja Luka nel turno inaugurale. I Blues lo scorso fine settimana hanno perso contro il Liverpool in Premier, ma oggi ci sarà la chance di vedere il campo per chi ha giocato meno fin qui. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

