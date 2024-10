Finisce 3-0. Trestina, ancora un ko esterno. Il Gavorrano piazza il tris in casa (Di giovedì 24 ottobre 2024) F. Gavorrano 3 Trestina 0 FOLLONICA Gavorrano: Antonini, Pignat, Brunetti (34’ st Cellai), Grifoni, Pino (21’ st D’Este), Zini, Scartoni, Tatti (34’ st Scartabelli), Lo Sicco, Marino, Kernezo (22’ st Masini). A disp.: Romano, D’Agata, Souare, Pimpinelli, Cret. A disp.: Masi. Trestina: Fratti, Sensi (23’ st Tacconi), Grea (1’st Vietina), D’Angelo (22’ st Bucci), De Meio, Giuliani, Dottori (1’ st De Souza), Lisi (32’ st Arduini), Mencagli, Ferri Marini, Nuti. A disp.: Cerroni, Ubaldi, Granturchelli, Bartolucci. All: Calori Arbitro: Santinelli di Bergamo (Molino di Brescia, Valdivia di Milano). Marcatori: 6’ e 13’ Pino, 21’ st Kernezo. NOTE: Recupero: pt, st. Ammoniti: Grea, Scartoni, Dottori, D’Angelo. Sport.quotidiano.net - Finisce 3-0. Trestina, ancora un ko esterno. Il Gavorrano piazza il tris in casa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) F.0 FOLLONICA: Antonini, Pignat, Brunetti (34’ st Cellai), Grifoni, Pino (21’ st D’Este), Zini, Scartoni, Tatti (34’ st Scartabelli), Lo Sicco, Marino, Kernezo (22’ st Masini). A disp.: Romano, D’Agata, Souare, Pimpinelli, Cret. A disp.: Masi.: Fratti, Sensi (23’ st Tacconi), Grea (1’st Vietina), D’Angelo (22’ st Bucci), De Meio, Giuliani, Dottori (1’ st De Souza), Lisi (32’ st Arduini), Mencagli, Ferri Marini, Nuti. A disp.: Cerroni, Ubaldi, Granturchelli, Bartolucci. All: Calori Arbitro: Santinelli di Bergamo (Molino di Brescia, Valdivia di Milano). Marcatori: 6’ e 13’ Pino, 21’ st Kernezo. NOTE: Recupero: pt, st. Ammoniti: Grea, Scartoni, Dottori, D’Angelo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Siena va in vantaggio ma il Poggibonsi recupera: il derby finisce 1-1 - Nell'ottava giornata del campionato di calcio di Serie D Robur Siena e Poggibonsi pareggiano allo stadio "Stefano Lotti" ... (sienafree.it)

Follonica, i biancorossoblù vincono in casa della Fezzanese - Il Follonica Gavorrano fa il corsaro in casa della Fezzanese, gara disputata sul terreno di gioco del Buon Riposo di Seravezza, vincendo per 1-2 in una partita ostica, ben giocata soprattutto nella ... (corrieredimaremma.it)

Serie D – Il Grosseto di Consonni fa il suo esordio contro il Foligno - Grosseto – E cosi, dopo un’altra rimonta finita con un ribaltamento di risultato, l’avventura di Roberto Malotti sulla panchina del Grosseto (7) è già terminata. Domenica prossima alle ore 15,00 allo ... (grossetosport.com)