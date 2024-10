"Fa sabotaggio contro il MoVimento". Conte fa fuori Grillo: contratto stracciato (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'annuncio arriva direttamente dall'ex presidente del Consiglio in un'intervista per il nuovo libro di Bruno Vespa: "Sono venute meno le ragioni di una collaborazione contrattuale" a causa di una continua "controcomunicazione" del comico contro Giuseppi Ilgiornale.it - "Fa sabotaggio contro il MoVimento". Conte fa fuori Grillo: contratto stracciato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'annuncio arriva direttamente dall'ex presidente del Consiglio in un'intervista per il nuovo libro di Bruno Vespa: "Sono venute meno le ragioni di una collaborazione contrattuale" a causa di una continua "comunicazione" del comicoGiuseppi

