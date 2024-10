Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Lazio rimane a punteggio pieno con 9 punti Alla Lazio bastano i gol di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il Twente, nella terza giornata di Europa League. La squadra di Baroni, con gli olandesi ridotti in dieci Sbircialanotizia.it - Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Larimane a punteggio pieno con 9 punti Allabastano i gol dinel primo tempo e dinei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il, nella terza giornata di. La squadra di Baroni, con gli olandesi ridotti in dieci

Europa League - Twente-Lazio 0-2 : a segno Pedro e Isaksen - (Adnkronos) – Alla Lazio bastano i gol di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il Twente, nella terza giornata di Europa League. La squadra di Baroni, con gli ... (Periodicodaily.com)

Twente - Lazio - le pagelle di CM : Dia la mette subito in discesa - Pedro ancora decisivo in Europa - Twente – Lazio 0-2 Mandas 6: serata tranquilla. Corre pochi pericoli e fa buona guardia quando chiamato in causa. Marusic 6,5: in supe... (Calciomercato.com)

Twente-Lazio 0-2 : Pedro e Isaksen mantengono Baroni a punteggio pieno in Europa - Enschede 24 ottobre 2024 - È una Lazio d'Europa quella di Marco Baroni. I biancocelesti non si fanno intimorire dal clado tifo del Twente e superano i biancorossi per 0-2 nella terza giornata di Europa League. A mettere la firma sul successo sono i ... (Sport.quotidiano.net)