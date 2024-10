Elezioni amministrative 2024 a Nettuno e Anzio: i candidati al voto del 17 e 18 novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 17 e il 18 novembre 2024 i cittadini di Anzio e Nettuno, le due località del litorale nella Città metropolitana di Roma, si recheranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Entrambi i Comuni erano stati commissariati nel novembre 2022 a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. Ora, con la nuova tornata elettorale, si aprono le sfide tra cinque candidati in ciascuna città. I candidati ad Anzio Per il Comune di Anzio, la corsa alla carica di sindaco vede cinque contendenti. Pietro Di Donisi è sostenuto dalle liste Lavinio con Anzio e Turano per Anzio. Stefano Bertollini è il candidato del centrodestra unito, supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Lina Giannino è appoggiata dalle liste Solo per Anzio e Rifondazione Comunista. Il Partito Democratico presenta Aurelio Lo Fazio, sostenuto anche dalla lista Un’altra città. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 17 e il 18i cittadini di, le due località del litorale nella Città metropolitana di Roma, si recheranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Entrambi i Comuni erano stati commissariati nel2022 a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. Ora, con la nuova tornata elettorale, si aprono le sfide tra cinquein ciascuna città. IadPer il Comune di, la corsa alla carica di sindaco vede cinque contendenti. Pietro Di Donisi è sostenuto dalle liste Lavinio cone Turano per. Stefano Bertollini è il candidato del centrodestra unito, supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Lina Giannino è appoggiata dalle liste Solo pere Rifondazione Comunista. Il Partito Democratico presenta Aurelio Lo Fazio, sostenuto anche dalla lista Un’altra città.

