Disco Mercato: il pranzo alla Fiera di Catania (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, il Mercato Storico di Catania diventa ancora più frizzante. Tra i banchi della “Fera o Luni”, spunta una bancarella davvero speciale: quella di DJ Melz, Funky Therapy&Mustard Factory.Dalle 11 del mattino fino al pomeriggio, la piazza si trasforma in un party a cielo aperto Cataniatoday.it - Disco Mercato: il pranzo alla Fiera di Catania Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, ilStorico didiventa ancora più frizzante. Tra i banchi della “Fera o Luni”, spunta una bancarella davvero speciale: quella di DJ Melz, Funky Therapy&Mustard Factory.Dalle 11 del mattino fino al pomeriggio, la piazza si trasforma in un party a cielo aperto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crack e polvere al profumo di fragola : come sta cambiando il mercato della droga a Catania - Le dinamiche del narcotraffico si intrecciano con le realtà sociali. . Catania, come dimostrano le azioni repressive delle forze dell'ordine, rappresenta una delle mappe principali per il traffico di sostanze stupefacenti: un fenomeno che non conosce confini e si adatta con rapidità ai cambiamenti. (Cataniatoday.it)

Due gruppi ed un unico business : smantellato il mercato della droga tra Catania - Spagna e Malta - Nell’ambito dell'operazione "El loco", coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale di Catania, in collaborazione con unità del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma e il supporto di militari AT-PI e cinofili etnei, hanno... (Cataniatoday.it)

Verso Catania-Benevento - le parole di Auteri : “Soddisfatto del mercato - fiducioso per domani sera’ - Il Catania ha inserito tanti calciatori che si allenano con loro da molti giorni, quindi il tempo per trovare l’amalgama c’è stato. PERLINGIERI – “Sta bene. MERCATO – “Finalmente il mercato è finito, meno male. Le mie impressioni sono positive. C’è qualche assenza ma abbiamo elementi adeguati. . (Anteprima24.it)