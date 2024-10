Conte verso Napoli-Lecce: “Non mi piace parlare di avvicendamento, per me sono tutti titolari” (Di giovedì 24 ottobre 2024) In preparazione della sfida di sabato contro il Lecce, l’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto quest’oggi nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande dei giornalisti. 14.30 – Inizia la conferenza stampa Conte, dobbiamo aspettarci un cambiamento massiccio, moderato o un avvicendamento? “Perché? Non mi piace discutere di questioni di avvicendamento, per me sono tutti titolari; poi ci sono scelte da fare in base a ciò che osservo, magari qualche infortunio che voi non potete conoscere, anche se vedo che riuscite a sapere l’85% di ciò che accade (ride, ndr). Cercherò di schierare la migliore formazione in campo, quella che ritengo più adatta, anche perché c’è una partita da giocare contro il Lecce per continuare a ottenere risultati, e questo è alla base di tutto. Terzotemponapoli.com - Conte verso Napoli-Lecce: “Non mi piace parlare di avvicendamento, per me sono tutti titolari” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) In preparazione della sfida di sabato contro il, l’allenatore delAntonioè intervenuto quest’oggi nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande dei giornalisti. 14.30 – Inizia la conferenza stampa, dobbiamo aspettarci un cambiamento massiccio, moderato o un? “Perché? Non midiscutere di questioni di, per me; poi ciscelte da fare in base a ciò che osservo, magari qualche infortunio che voi non potete conoscere, anche se vedo che riuscite a sapere l’85% di ciò che accade (ride, ndr). Cercherò di schierare la migliore formazione in campo, quella che ritengo più adatta, anche perché c’è una partita da giocare contro ilper continuare a ottenere risultati, e questo è alla base di tutto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Napoli-Lecce - Conte : “Kvaratskhelia resti concentrato. Inter-Juventus? Non la guardo.” - Inter-Juventus? Non la guardo. La partita presente ci permette di incrementare punti. C’è una partita da disputare contro il Lecce, c’è da continuare a fare risultato. Mi auguro che si possa trovare un accordo tra club, calciatore e agente, però so anche che tutto può succedere. Questo è alla base di tutto. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Napoli-Lecce - Conte : “No al turnover - sono tutti titolari” - it. La conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la sfida di campionato tra Napoli e Lecce: il mister incontra il suo primo vecchio club Sarà l’ottava volta in carriera che Conte sfiderà il Lecce in campionato. Occhio a possibili sorprese in attacco. Cercherò di mettere la miglior formazione in campo. (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce - alle 14 : 30 la conferenza di Antonio Conte – LIVE - Tocca ascoltare le critiche al georgiano che starebbe giocando sotto tono. Oggi la conferenza stampa di mister Conte. . Kvaratskhelia, i numeri smentiscono le critiche da bar di alcuni tifosi Ogni tanto a Napoli si alza qualche incomprensibile folata di vento che colpisce i calciatori. Kvara non è la furia della stagione dello scudetto ma è una risorsa molto preziosa. (Ilnapolista.it)