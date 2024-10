Conte licenzia Grillo, stop ai 300.000 euro: «Fa sabotaggio». La replica: «Contratto in vigore». E Casaleggio: ?«Alla fine resterà un solo elettore» (Di giovedì 24 ottobre 2024) licenziato, senza buona uscita. Lo scontro tra il capo politico del M5S Giuseppe Conte e il fondatore del M5S Beppe Grillo arriva a una svolta fondamentale: i soldi. E con il piglio Ilmessaggero.it - Conte licenzia Grillo, stop ai 300.000 euro: «Fa sabotaggio». La replica: «Contratto in vigore». E Casaleggio: ?«Alla fine resterà un solo elettore» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)to, senza buona uscita. Lo scontro tra il capo politico del M5S Giuseppee il fondatore del M5S Beppearriva a una svolta fondamentale: i soldi. E con il piglio

Davide Casaleggio sul braccio di ferro Grillo-Conte : «Al M5S resterà un solo elettore» - Il movimento era basato sulla partecipazione che oggi non c’è più, è qualcosa di diverso, per questo penso che debba anche cambiare nome». «È un po’ strano che Conte faccia questa comunicazione nel nuovo libro di Vespa, lo dice Vespa invece che agli iscritti e agli elettori?». Anche Grillo ha chiesto quanti siano. (Lettera43.it)

M5S - Conte “Con Grillo qualcosa si è incrinato in modo irreversibile” - Unlimited News - Notizie dal mondo . Già in passato ha avuto atteggiamenti velenosi nei miei confronti, ai quali non ho dato peso perchè su tutto prevalevano gli interessi della comunità. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). ROMA (ITALPRESS) – “Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile”. (Unlimitednews.it)

"Dell'M5s è rimasto solo il nome - che è mio e di Di Maio" : Casaleggio avverte Conte dopo il "licenziamento" di Grillo - Nervi tesi, anzi tesissimi, dopo la decisione di Giuseppe Conte di revocare un contratto di consulenza a Beppe Grillo. Un atto che il leader dei 5stelle annuncia, a sorpresa, durante la presentazione di un libro di Bruno Vespa, è che per molti equivale a un vero e proprio "licenziamento" del... (Today.it)