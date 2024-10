Colpo di scena al processo per maltrattamenti: «Violentata dal nonno materno» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un processo per i presunti maltrattamenti di una coppia di genitori originari dell'Ecaduor ai danni della figlia, che al tempo dei fatti era minorenne. Ma il procedimento, iniziato oggi 24 ottobre, nasconde una "verità " ben più grave: la ragazza, quando non aveva ancora compiuto i dieci anni Trevisotoday.it - Colpo di scena al processo per maltrattamenti: «Violentata dal nonno materno» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unper i presuntidi una coppia di genitori originari dell'Ecaduor ai danni della figlia, che al tempo dei fatti era minorenne. Ma il procedimento, iniziato oggi 24 ottobre, nasconde una "verità " ben più grave: la ragazza, quando non aveva ancora compiuto i dieci anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fotografa la moglie nuda e manda gli scatti ad amici e parenti : a processo per maltrattamenti - In alcune occasioni avrebbe fotografato la donna nuda e poi inviato gli scatti ad amici e parenti. Lei lo aveva denunciato ma lui l’ha costretta a ritirare la querela. Il supplizio, racconta l’edizione torinese del Corriere della Sera, è finito nel dicembre 2022. Quest’ultima ha chiamato i carabinieri. (Open.online)

Minacce e richieste di denaro ad una testimone di maltrattamenti - a processo un 33enne - Tra moglie e marito non di deve...mettere il dito. Questo deve aver pensato A.E., un immigrato marocchino di 33 anni convinto che le sue intemperanze, che sarebbero sfociate in veri e propri maltrattamenti familiari, dovessero rimanere confinate alle mura domestiche. Ma non aveva fatto i conti... (Trevisotoday.it)

A processo per maltrattamenti alla fidanzata continua a frequentare la ragazza - nuovo arresto per esponente della "Rimini bene" - Accuse che, nel 2022, avevano portato il gip Vinicio Cantarini ad emettere nei suoi confronti la misura. . . Lui è un 39enne appartenente a una nota famiglia riminese che, negli ultimi anni, è più volte finito al centro delle cronache in quanto accusato di maltrattamenti nei confronti della fidanzata. (Riminitoday.it)