Clamoroso Rashford-Napoli: C’è l’ok del giocatore. Tridente stellare per Conte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Rashford pronto a vestire l’azzurro? Notizia sorprendente dal calciomercato: Antonio Conte punta con decisione su Marcus Rashford, stella del Manchester United. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano catalano El Nacional, secondo cui l’attaccante inglese, nonostante un buon inizio di stagione con 4 gol e 3 assist, non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils. Questo potrebbe aprire le porte a una cessione nelle prossime finestre di mercato. Rashford, in passato accostato a club del calibro di Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco, potrebbe invece prendere la via di Napoli. Conte sta spingendo affinché la società azzurra aggiunga un altro giocatore di livello mondiale alla rosa, dopo l’acquisto di Scott McTominay, già diventato un elemento chiave del centrocampo partenopeo. Napolipiu.com - Clamoroso Rashford-Napoli: C’è l’ok del giocatore. Tridente stellare per Conte Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Clamorosa indiscrezione dalla Spagna:pronto a vestire l’azzurro? Notizia sorprendente dal calciomercato: Antoniopunta con decisione su Marcus, stella del Manchester United. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano catalano El Nacional, secondo cui l’attaccante inglese, nonostante un buon inizio di stagione con 4 gol e 3 assist, non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils. Questo potrebbe aprire le porte a una cessione nelle prossime finestre di mercato., in passato accostato a club del calibro di Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco, potrebbe invece prendere la via dista spingendo affinché la società azzurra aggiunga un altrodi livello mondiale alla rosa, dopo l’acquisto di Scott McTominay, già diventato un elemento chiave del centrocampo partenopeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clamoroso dalla Spagna: Rashford dice sì al Napoli, Conte spinge per averlo in azzurro! - Calciomercato SSC Napoli, clamorosa notizia dalla Spagna: Antonio Conte vorrebbe Marcus Rashford in azzurro! A riferirlo, è il quotidiano catalano El Nacional, secondo cui Marcus Rashford non rientrer ... (msn.com)

Dalla Spagna: “Napoli su Rashford, Conte insiste per strappare un’altra stella allo United! - Il quotidiano sportivo spagnolo "El Nacional" scrive di un interessamento del Napoli per Marcus Rashford: "In particolare, ... (ilnapolionline.com)

Calciomercato Napoli:Rashford richiede la cessione dallo United, Conte Io vuole in squadra. - Secondo il quotidiano spagnolo ‘El Nacional’, Marcus Rashford ha richiesto la cessione dal Manchester United, nonostante il contratto in scadenza nel 2028. L’attaccante, insoddisfatto dei recenti risu ... (mondonapoli.it)

Calciomercato Napoli: Rashford ha chiesto la cessione allo United, Conte spinge per averlo - Marcus Rashford ha chiesto la cessione al Manchester United. Su di lui l’interesse di molti top club, ma quello che più di tutti ha mostrato interesse sul giocatore è il Napoli di Antonio Conte, che s ... (gonfialarete.com)

L’EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: “Conte sa come si vince, il punto da Castel Volturno dopo la conferenza pre Napoli-Lecce” - NAPOLI - Conte tiene alto il morale della squadra, anche in vista del Lecce non vuole cali di tensione e di concentrazione, ha chiesto ai suoi un approccio alla gara totalmente diverso da quello visto ... (napolimagazine.com)