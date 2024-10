Sport.quotidiano.net - Ciclocross: anche due atlete toscane ai campionati Europei

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze,24 ottobre 2024 – Sono stati scelti dal Commissario Tecnico del settore Daniele Pontoni, gli atleti che disputeranno il Campionato Europeo di, in programma a Pontevedra in Spagna, domenica 3 novembre 2024. L'Italia sarà rappresentata da 14 atleti e nel gruppodueaffermate nella specialità come la versiliese Francesca Baroni e l’aretina Elisa Ferri. Il programma della manifestazione prevede la staffetta a squadre sabato 2 novembre, mentre domenica 3 novembre si terranno le gare per l’assegnazione delle 6 maglie di campione europeo nelle categorie agonistiche. Questi gli atleti escelti dal Ct Pontoni.