Chi è Simone Bozzelli, il regista che ha sfilato sul red carpet di Roma con Asia Argento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Simone Bozzelli, regista 30enne, ha diretto il video I Wanna Be Your Slave dei Maneskin e nel 2023 è uscito Patagonia, il suo primo film. Dopo essere apparso al fianco di Asia Argento sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, sono circolate diverse indiscrezioni di un'ipotetica relazione tra i due. Fanpage.it - Chi è Simone Bozzelli, il regista che ha sfilato sul red carpet di Roma con Asia Argento Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)30enne, ha diretto il video I Wanna Be Your Slave dei Maneskin e nel 2023 è uscito Patagonia, il suo primo film. Dopo essere apparso al fianco disul reddella Festa del Cinema di, sono circolate diverse indiscrezioni di un'ipotetica relazione tra i due.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asia Argento e il nuovo fidanzato Simone Bozzelli, la prima uscita alla Festa del Cinema: chi è il regista (più giovane di 20 anni) - Asia Argento, 49 anni, ha scelto il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma per debuttare con il nuovo fidanzato: Simone Bozzelli, 30 anni, che nella vita sta muovendo i suoi primi passi da ... (ilmattino.it)

Asia Argento allo scoperto: tutta la verità sulla presunta storia con Simone Bozzelli - Dopo una serie di rumors sul loro conto, Asia Argento è voluta intervenire, a modo suo, sulle voci di flirt con Simone Bozzelli. Nuovo amore per Asia Argento? Al momento pare proprio di no. I rumors c ... (msn.com)

Asia Argento replica alle voci sulla presunta relazione con Simone Bozzelli - Dopo una serie di speculazioni, Asia Argento ha deciso di mettere un punto fermo alle voci su un possibile legame sentimentale con Simone Bozzelli. La controversa attrice ha preso la parola attraverso ... (controcopertina.com)