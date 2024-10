Cervello ‘riacceso’ un’ora dopo la morte, scienziati cinesi aprono nuova strada (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un team di scienziati in Cina è riuscito a 'rianimare' dei cervelli di maiale, deceduti anche da quasi un'ora, ripristinando l'attività dopo che la circolazione era cessata. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di uno studio supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e rappresenta un passo avanti nella comprensione di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un team diin Cina è riuscito a 'rianimare' dei cervelli di maiale, deceduti anche da quasi un'ora, ripristinando l'attivitàche la circolazione era cessata. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito di uno studio supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e rappresenta un passo avanti nella comprensione di

