Cdr RaiNews24 contro la Rai per crollo ascolti: «Gestione fallimentare» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Animi inquieti all'interno dell'azienda Rai. Il Cdr di RaiNews in queste ore ha diramato una nota ufficiale mediante la quale ha attaccato pesantemente i vertici dell'azienda a causa di alcune scelte effettuate, che si sono rivelate fallimentari e che avrebbero causato il crollo degli ascolti dei TG Rai. Il comunicato è stato diffuso a seguito di un'analisi degli ascolti delle prime cinque settimane della stagione 2024-2025 che è stata effettuata dal Sole 24 Ore. Da tale report si evince con una certa chiarezza che si è verificato un globale aumento del consumo della televisione, ma un radicale abbassamento degli ascolti inerenti i telegiornali della rete di Stato. Tvpertutti.it - Cdr RaiNews24 contro la Rai per crollo ascolti: «Gestione fallimentare» Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Animi inquieti all'interno dell'azienda Rai. Il Cdr di RaiNews in queste ore ha diramato una nota ufficiale mediante la quale ha attaccato pesantemente i vertici dell'azienda a causa di alcune scelte effettuate, che si sono rivelate fallimentari e che avrebbero causato ildeglidei TG Rai. Il comunicato è stato diffuso a seguito di un'analisi deglidelle prime cinque settimane della stagione 2024-2025 che è stata effettuata dal Sole 24 Ore. Da tale report si evince con una certa chiarezza che si è verificato un globale aumento del consumo della televisione, ma un radicale abbassamento degliinerenti i telegiornali della rete di Stato.

