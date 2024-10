Iltempo.it - Caso Orlandi, cala il segreto sulle parole del poliziotto della "Bmw verde"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ilsull'audizione di Bruno Bosco in Commissione di inchiestascomparse di Mirella Gregori ed Emanuela. Secretata per volontà dello stesso exe Sovrintendente capoPolizia addetto alla sicurezza del Senato nel giugno del 1983. Una richiesta accolta dalla Commissione guidata dal senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, che ha concesso a Bosco anche di non comparire nelle riprese video a circuito chiuso di palazzo San Macuto – dove si riunisce la delegazione dei parlamentari. Chi è Bruno Bosco? Ilera in servizio di vigilanza al Senato proprio il pomeriggio del 22 giugno 1983 quando scomparve