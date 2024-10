Calcio: Da Abate a Parolo, ufficializzati nuovi allenatori Uefa Pro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i neo tecnici sono presenti nomi molto noti del Calcio italiano ROMA - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all'interno della Scuola allenatori e con questa abilitazione potranno guidare qualsiasi squa Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Da Abate a Parolo, ufficializzati nuovi allenatori Uefa Pro Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i neo tecnici sono presenti nomi molto noti delitaliano ROMA - Sono statidal Settore Tecnico iPro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all'interno della Scuolae con questa abilitazione potranno guidare qualsiasi squa

