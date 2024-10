Buoni pasto per le educatrici dei nidi e le insegnanti: "Si stanzino le risorse necessarie” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Individuare le risorse necessarie per garantire l’erogazione del buono pasto a educatrici e insegnanti, sia di ruolo che supplenti. La richiesta arriva da una mozione a prima firma della consigliera Pd e presidente della Commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, in cui si chiede al Romatoday.it - Buoni pasto per le educatrici dei nidi e le insegnanti: "Si stanzino le risorse necessarie” Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Individuare leper garantire l’erogazione del buono, sia di ruolo che supplenti. La richiesta arriva da una mozione a prima firma della consigliera Pd e presidente della Commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, in cui si chiede al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visibilità sui social in cambio di pasto gratis? Ristorante rifiuta la proposta dell’influencer e la matematica gli dà ragione - Un food influencer avrebbe tentato di ottenere un pasto gratuito per sé e per la sua famiglia in un noto ristorante, in cambio di visibilità ... (foodaffairs.it)

Torre del Greco - Refezione scolastica, riaperte le iscrizioni - C'è una nuova finestra per i genitori degli alunni che ancora non hanno formalizzato l'iscrizione relativa alla refezione scolastica e intendono usufruire del servizio. È quella stabilita dall'ufficio ... (stabiachannel.it)

Il ristorante dice «no» all’influencer che vuole mangiare gratis. Ma quanto vale una recensione? - Negli ultimi anni, il potere degli influencer nel mondo della ristorazione è cresciuto esponenzialmente, con molti locali che cercano di sfruttare la loro visibilità per promuovere i propri prodotti. (corriere.it)

L’assessore alza le mani. Niente pasto agli educatori dei bambini con disabilità: "Non so come intervenire" - Mentre gli insegnanti di sostegno possono godere quanto meno del pasto, educatori ed educatrici dall’inizio dell’anno scolastico, l’11 settembre scorso, hanno questo problema non da poco. La cosa ... (ilrestodelcarlino.it)

La sfida delle scuole nei piccoli centri: dall’amministrazione 35.000 euro l’anno in un’isola ligure per il doposcuola - La sola buona volontà non basta a sostenere le scuole nei piccoli paesi, servono fondi reali. Nel comune di Isola del Cantone, in Liguria, l'amministrazione ha deciso di autofinanziarsi per offrire un ... (orizzontescuola.it)