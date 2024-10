Bonus casa 2025: dalla ristrutturazione alle caldaie, come cambiano le agevolazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Bonus ristrutturazione al 50% verrà prorogato anche per il 2025, l'ecoBonus subirà invece un taglio dal 65 al 50%, ma la temuta tagliola sulle caldaie dovrebbe essere scongiurata. Sono queste le principali novità sui 'Bonus casa' inseriti nella bozza della manovra che ieri è stata firmata dal Cataniatoday.it - Bonus casa 2025: dalla ristrutturazione alle caldaie, come cambiano le agevolazioni Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilal 50% verrà prorogato anche per il, l'ecosubirà invece un taglio dal 65 al 50%, ma la temuta tagliola sulledovrebbe essere scongiurata. Sono queste le principali novità sui '' inseriti nella bozza della manovra che ieri è stata firmata dal

