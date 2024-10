Bologna-Milan, Calabria tornerà disponibile: la previsione sul suo impiego (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide Calabria, difensore e capitano rossonero, tornerà a disposizione di Paulo Fonseca per Bologna-Milan di sabato al 'Dall'Ara' Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Calabria tornerà disponibile: la previsione sul suo impiego Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide, difensore e capitano rossonero,a disposizione di Paulo Fonseca perdi sabato al 'Dall'Ara'

Infortuni Milan - la situazione dell’infermeria in vista di Bologna - Con il recupero di Marco Sportiello, l'infermeria di Milanello si sta svuotando. Tuttavia, ci sono ancora alcuni infortuni nel Milan. (Pianetamilan.it)

Infortunati Milan - out in due contro il Bologna! Le ultime novità sui rossoneri che preoccupano i tifosi - Infortunati Milan, in due attaccanti non ci saranno contro il Bologna! Le ultime novità sui rossoneri che preoccupano i tifosi Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, avrà il reparto d’attacco particolarmente sguarnito alla voce centravanti in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo del Bologna. (Calcionews24.com)

Bologna vs Milan : le probabili formazioni - All. LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA(4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Casale, Miranda, Moro, Freuler, Fabbian, Orsolini, Castro, Urbanski. In particolare la squadra di Fonseca ha bisogno di sbloccarsi in trasferta dove ha ottenuto soltanto una vittoria in quattro partite giocate lontano dal proprio pubblico. (Sport.periodicodaily.com)