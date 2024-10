Attiviamo il cambiamento: progettazione integrata per Comunità collaborative (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLWBProject srl, Associazione Stella Marina APS e Braves Community organizzano un incontro pubblico sull’importanza della progettazione orientata all’impatto e non al semplice finanziamento. I progetti che sviluppano idee per il territorio necessitano di una vision integrata, capace di implementare azioni che rispondano ai tanti e mutanti bisogni della Comunità.È questa la finalità dei tre Organismi organizzatori dell’evento, che si terrà martedì 29 ottobre 2024 nella Sala Agorà della Biblioteca Acclavio di Taranto dalle ore 17:00 alle ore 19:00: sviluppare una riflessione a più voci con esperti internazionali specializzati nel campo della progettazione europea. Tarantinitime.it - Attiviamo il cambiamento: progettazione integrata per Comunità collaborative Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLWBProject srl, Associazione Stella Marina APS e Braves Community organizzano un incontro pubblico sull’importanza dellaorientata all’impatto e non al semplice finanziamento. I progetti che sviluppano idee per il territorio necessitano di una vision, capace di implementare azioni che rispondano ai tanti e mutanti bisogni della.È questa la finalità dei tre Organismi organizzatori dell’evento, che si terrà martedì 29 ottobre 2024 nella Sala Agorà della Biblioteca Acclavio di Taranto dalle ore 17:00 alle ore 19:00: sviluppare una riflessione a più voci con esperti internazionali specializzati nel campo dellaeuropea.

