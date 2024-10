Atp Vienna 2024, troppo Draper per Darderi: il britannico vola ai quarti di finale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Luciano Darderi si arrende a Jack Draper. Nel secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna (Austria, cemento indoor) l’italo-argentino cede in due set al più quotato britannico con lo score finale di 7-5 6-1 dopo un’ora e diciotto minuti di partita. Con questo successo il britannico strappa il pass i quarti di finale dove affronterà il vincente del match che vede opposti Grigor Dimitrov e Tomas Machac. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è molto combattuto e anche pieno di qualità. Darderi dà filo da torcere al suo avversario, serve bene e riesce ad ottenere il massimo anche dagli scambi da fondocampo. Draper al servizio è una macchina: butta giù quattordici aces in sei turni di servizio e rende praticamente impossibile arrivare a palla break. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucianosi arrende a Jack. Nel secondo turno del torneo Atp 500 di(Austria, cemento indoor) l’italo-argentino cede in due set al più quotatocon lo scoredi 7-5 6-1 dopo un’ora e diciotto minuti di partita. Con questo successo ilstrappa il pass ididove affronterà il vincente del match che vede opposti Grigor Dimitrov e Tomas Machac. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è molto combattuto e anche pieno di qualità.dà filo da torcere al suo avversario, serve bene e riesce ad ottenere il massimo anche dagli scambi da fondocampo.al servizio è una macchina: butta giù quattordici aces in sei turni di servizio e rende praticamente impossibile arrivare a palla break.

