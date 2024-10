Bergamonews.it - Atalanta-Celtic, vince il Comune: elevate 342 multe per sosta selvaggia in 90 minuti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Straordinari per gli agenti della Polizia locale di Bergamo ieri sera (mercoledì 23 ottobre) fuori dal Gewiss Stadium, teatro della gara di Champions League contro il. Le pattuglie hanno sanzionato ben 342 automobili parcheggiate sui marciapiedi e in zone di divieto dinelle strade intorno allo stadio della città. Lesono state comminate tra le altre in via Bronzetti, via dei Celestini, via Tito Legrenzi, via Marzabotto e via Ponte Pietra. Non è la prima volta che i residenti della zona segnalano episodi diin occasione delle partite dell’: gli agenti erano dovuti intervenire anche lo scorso 5 ottobre, durante la sfida di campionato contro il Genoa, quando si era verificata una situazione pressoché identica.