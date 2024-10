Ancona, "La candidatura di Diego Mingarelli? E' pienamente legittima" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancona, 24 ottobre 2024 – “Diego Mingarelli era candidabile così come peraltro, accertato dagli organi di Confindustria Ancona con presidente Pierluigi Bocchini”. Così da Confindustria nazionale dopo il j’accuse, tramite intervista pubblicata dal Carlino, del presidente uscente (per quattro anni ai vertici di Confindustria Ancona) Pierluigi Bocchini. “In merito all’intervista rilasciata oggi Carlino dal dimissionario Pierluigi Bocchini – commentano dall’ufficio stampa nazionale di Confundustria - stupiti da alcune apodittiche dichiarazioni che non si intende commentare, facciamo presente che il candidato Diego Mingarelli era candidabile così come, peraltro, accertato dagli organi di Confindustria Ancona con presidente Bocchini. Ilrestodelcarlino.it - Ancona, "La candidatura di Diego Mingarelli? E' pienamente legittima" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – “era candidabile così come peraltro, accertato dagli organi di Confindustriacon presidente Pierluigi Bocchini”. Così da Confindustria nazionale dopo il j’accuse, tramite intervista pubblicata dal Carlino, del presidente uscente (per quattro anni ai vertici di Confindustria) Pierluigi Bocchini. “In merito all’intervista rilasciata oggi Carlino dal dimissionario Pierluigi Bocchini – commentano dall’ufficio stampa nazionale di Confundustria - stupiti da alcune apodittiche dichiarazioni che non si intende commentare, facciamo presente che il candidatoera candidabile così come, peraltro, accertato dagli organi di Confindustriacon presidente Bocchini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le dimissioni di Bocchini: "Candidato ineleggibile, ci siamo venduti alla politica. Io, scomodo ma coerente" - Il presidente uscente non ha gradito il nome del suo successore Mingarelli "Non poteva neanche candidarsi, il mio ricorso non è stato accolto". (ilrestodelcarlino.it)

L’armatore e campione del mondo Alberto Rossi: «Il porto di Ancona? Leader in Adriatico» - È principio e origine, per Alberto Rossi: «Il salto del vento va intercettato». Dalla lezione del mare al paradigma della ... (msn.com)

Solita storia, comanda Fabriano: ma stavolta (Paolo) Merloni è battuto da Casoli in Confindustria - ANCONA Per decenni è stata il crocevia del potere politico ed economico. Di sicuro a livello regionale, dove non si muoveva foglia che Fabriano non volesse. Per un certo periodo ... (corriereadriatico.it)