Amazon rinnova The Legend of Vox Machina per la Stagione 4 (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’anime The Legend of Vox Machina ha ottenuto il rinnovo per una quarta Stagione mentre la terza ha da poco avuto la sua premiere su Prime Video. La serie anime ispirata al gioco di ruolo “Critical Role” tornerà nel prossimo futuro con una nuova sessione episodica, la conferma è attraverso il solito aggiornamento proveniente da Deadline. Il rinnovo è arrivato quasi in concomitanza con la messa in onda sul catalogo dello streamer della Stagione 3. “Il fantastico team di Critical Role e Titmouse continua a offrire stagioni accattivanti di The Legend of Vox Machina e non vediamo l’ora di vederne altre”, ha affermato Melissa Wolfe, responsabile dell’animazione di Amazon MGM Studios. “Il nostro pubblico globale di Prime Video ha accolto benissimo questa serie fin dall’inizio e i fan, insieme a noi, continuano ad appassionarsi ai personaggi e alle storie”. Universalmovies.it - Amazon rinnova The Legend of Vox Machina per la Stagione 4 Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’anime Theof Voxha ottenuto il rinnovo per una quartamentre la terza ha da poco avuto la sua premiere su Prime Video. La serie anime ispirata al gioco di ruolo “Critical Role” tornerà nel prossimo futuro con una nuova sessione episodica, la conferma è attraverso il solito aggiornamento proveniente da Deadline. Il rinnovo è arrivato quasi in concomitanza con la messa in onda sul catalogo dello streamer della3. “Il fantastico team di Critical Role e Titmouse continua a offrire stagioni accattivanti di Theof Voxe non vediamo l’ora di vederne altre”, ha affermato Melissa Wolfe, responsabile dell’animazione diMGM Studios. “Il nostro pubblico globale di Prime Video ha accolto benissimo questa serie fin dall’inizio e i fan, insieme a noi, continuano ad appassionarsi ai personaggi e alle storie”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Legend of Vox Machina, UFFICIALE la quarta stagione - Prime Video rinnova ufficialmente The Legend of Vox Machina per una quarta stagione: continua la serie animata di Critical Role. (msn.com)

The Legend of Vox Machina tornerà con una stagione 4 - Con l’arrivo del finale della terza stagione, Critical Role e Prime Video annunciano il rinnovo di The Legend of Vox Machina per una quarta stagione. La bella notizia è stata data ai fan da Critical R ... (cinematographe.it)

The Legend of Vox Machina rinnovato per una quarta stagione - A poche ore dal debutto dei tre episodi finali della terza stagione, Prime Video ha annunciato il rinnovo di The Legend of Vox Machina per una quarta stagione. (badtaste.it)

The Legend of Vox Machina 3: Un’Avventura Epica Inizia - Data di Uscita: 3 ottobre 2024 Modalità di Uscita: 12 episodi, con 3 episodi in uscita ogni settimana Trama Nella terza stagione di The Legend of Vox Machin ... (news-sports.it)

Lanterna Corse Rally Team: il RallyLegend soddisfa Ballerini - E’ stata soddisfacente la trasferta in terra sammarinese per Pietro Ballerini. Il pilota di Bobbio, portacolori della Lanterna Corse Rally Team, ha partecipato lo scorso fine settimana al Rallylegend, ... (liguriasport.com)