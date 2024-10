Thesocialpost.it - Adriano Celentano ancora contro Floris, lo rimprovera per come tratta Santoro: «Fai il prepotente»

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha deciso di tornare a fare capolino sui social e non per rispondere all’amico Teo Teocoli, che nelle ultime settimane ha parlato della fine della loro amicizia pluridecennale. Il cantante ha invece deciso di tornare su un argomento a lui caro, ossia la trasmissione di La7 DiMartedì. Lo scorso aprile aveva ammesso di guardarla sempre ma aveva fatto i complimenti al conduttore tv Giovannipur muovendogli un appunto. Quegli applausi proprio non gli andavano giù: «O ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo DiMartedì crollerà». Leggi anche: “Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein Nel secondo messaggio in sei mesi aha mosso una seconda critica alla trasmissione. Anzi, direttamente al conduttore.