Ad Halloween il Museo di Palazzo Grimani propone un'attività didattica per i più piccoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre alle ore 16.30, in occasione di Halloween, il Museo di Palazzo Grimani ospiterà un'attività didattica per bambine e bambini: in "Caccia ai mostri", un caccia al tesoro in maschera, i bambini saranno guidati dallo staff museale attraverso le sale del Palazzo, per scoprire Veneziatoday.it - Ad Halloween il Museo di Palazzo Grimani propone un'attività didattica per i più piccoli Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre alle ore 16.30, in occasione di, ildiospiterà un'per bambine e bambini: in "Caccia ai mostri", un caccia al tesoro in maschera, i bambini saranno guidati dallo staff museale attraverso le sale del, per scoprire

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa d’autunno a Ferrera Moncenisio, c’è anche Halloween - FERRERA MONCENISIO – Domenica 27 ottobre torna l’appuntamento nel piccolo paese di Moncenisio in Val Cenischia con la Festa d’autunno targata 2024. Dalle 15 presso il Museo Le terre di confine Francis ... (lagendanews.com)

Ghost Tour: 3 viaggi per Halloween da brivido - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

A Milano torna BookCity: il programma e gli eventi - Dall'11 al 17 novembre torna BookCity a Milano. La manifestazione dedicata al libro e alla lettura è giunta alla 13esima edizione ed è promossa dall'Assessorato alla cultura del Comune di Milano e dal ... (milanotoday.it)

Halloween: Luoghi Infestati in Europa da Esplorare - Festeggia Halloween visitando luoghi infestati in Europa, da Volterra a Edimburgo, per un’esperienza indimenticabile tra misteri e leggende. (travelfriend.it)

Tre Allegri Ragazzi Morti festeggiano 30 anni ad Halloween - Non poteva che essere in occasione di Halloween la festa dei trent'anni di attività dei Tre Allegri Ragazzi Morti, conosciuti per le performance mascherate e per i live di rock essenziale, considerati ... (ansa.it)