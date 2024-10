Accordo per le ferie di fine anno alla Stellantis Atessa: a Natale 15 giorni di chiusura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quindici giorni di chiusura collettiva per le ferie natalizie allo stabilimento Stellantis Atessa. Nella riunione di oggi, 24 ottobre, fra la direzione aziendale e il comitato esecutivo delle rsa, è stato sottoscritto l'Accordo per la chiusura di fine anno. La fermata è prevista dal 23 dicembre Chietitoday.it - Accordo per le ferie di fine anno alla Stellantis Atessa: a Natale 15 giorni di chiusura Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quindicidicollettiva per lenatalizie allo stabilimento. Nella riunione di oggi, 24 ottobre, fra la direzione aziendale e il comitato esecutivo delle rsa, è stato sottoscritto l'per ladi. La fermata è prevista dal 23 dicembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’esercizio storico. Stavini in liquidazione. Negozio chiuso dopo 80 anni - Sigilli del tribunale al tempio dei motociclisti di viale Fratelli Rosselli. Otto dipendenti senza stipendio da giugno. Stupore tra i clienti ... (lanazione.it)

A OULX RIAPRE LA PIZZERIA MASANIELLO: APERITIVI, SFIZI E PIZZA NAPOLETANA - OULX - Dopo la chiusura per ferie, riapre a Oulx per gli amanti della vera pizza napoletana, la pizzeria Masaniello. All'interno della nuova pizzeria puoi fare l'aperitivo, mangiare a pranzo, cena e a ... (valsusaoggi.it)

Moody, l’azienda sceglie la chiusura: dipendenti in presidio in largo XII Ottobre - Nei giorni scorsi i ventisei lavoratori e lavoratrici si sono visti recapitare lettere di trasferimento in altri locali gestiti dall’azienda subentrata lo scorso gennaio ... (lavocedigenova.it)