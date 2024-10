Uno striscione patchwork in piazza San Matteo per l'Ottobre Rosa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione dell'Ottobre Rosa, l'amministrazione comunale di Montopoli decorerà piazza San Matteo con un grande striscione patchwork. "Dopo l'esperienza dello scorso anno quando abbiamo realizzato un fiocco patchwork ai piedi della torre - spiega il sindaco Linda Vanni - abbiamo deciso di Pisatoday.it - Uno striscione patchwork in piazza San Matteo per l'Ottobre Rosa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione dell', l'amministrazione comunale di Montopoli decoreràSancon un grande. "Dopo l'esperienza dello scorso anno quando abbiamo realizzato un fioccoai piedi della torre - spiega il sindaco Linda Vanni - abbiamo deciso di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patchwork in piazza e incontro con gli esperti, a Montopoli "Insieme contro il tumore al seno" - "Insieme, contro il tumore al seno", questo l'appuntamento nell'ambito dell'Ottobre Rosa 2024 in programma a Montopoli in Val d'Arno sabato 26 ottobre. (gonews.it)