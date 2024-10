Tg24.sky.it - Trentino, appello fungaiolo aggredito da un orso: "Non abbattetelo"

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Hanno detto subito che lo abbatteranno quell’e questo mi ha dato fastidio. Io non mi sento di dire che gli orsi vanno ammazzati, sterminati. Sarebbe meglio controllarli di più, monitorare i loro spostamenti e comportamenti". Lo ha detto a La Stampa ilche sabato 19 ottobre è statoda unin un bosco vicino Trento. La Provincia ha detto che intende procedere alla rimozione come previsto dal Pacobace per il gli orsi pericolosi, mentre per l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) "tutti gli orsi sono a rischio ine troppi di loro sono stati abbattuti per volontà del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti". Oipa ha chiesto l’accesso agli atti per conoscere le circostanze dell’accaduto e ha detto che è pronta a fare rical Tar qualora la Provincia emani un provvedimento di uccisione dell’animale.