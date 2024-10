Superguidatv.it - Titty e Antonio a Temptation Island 2024: un mese dopo, come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)tra, una delle coppie diedizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto cosa è successo unilfalò di confronto.aver visto il suo fidanzato corteggiare Saretta (che ha fatto le valigie e lasciato il villaggio),ha discusso cone ha deciso di uscire dal programma da sola bruciando l’anello di matrimonio nel fuoco. Stessa decisione è stata presa dall’uomo. Avranno confermato lascelta?ha fatto il suo ingresso da sola: “Usciti dal programma non mi ha neanche fatto una telefonata. Mi ha portato nel programma con l’inganno. Lui era tutto per me, ci sono stata male“. Sull’anello gettato nel falò: “Lo rifarei con la stessa convinzione anche se ci tenevo molto“.