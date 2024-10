Startup, cosa cambia per chi investe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalle detrazioni all'esenzione delle plusvalenze, le nuove regole del pacchetto a sostegno dell'innovazione Wired.it - Startup, cosa cambia per chi investe Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalle detrazioni all'esenzione delle plusvalenze, le nuove regole del pacchetto a sostegno dell'innovazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sella inaugura il nuovo Open Innovation Center: 5.500 mq nell’ex sede della Juventus - Il nuovo Open Innovation Center del gruppo Sella a Torino: 5.500 mq di spazi con coworking, IA e consulenza fintech. (newsmondo.it)

Venture client, come fare un contratto con una startup in una settimana: l’esperienza di A2A - Fare venture client, comprare innovazione dalle startup, non è facile. A2A ha messo a punto un modello per semplificare la relazione. Ecco come funziona ... (economyup.it)

Europa e startup: mercato unificato o futuro a rischio - Solo grazie a riforme coraggiose l’Europa potrà sperare di dare alle startup un ruolo centrale nella crescita economica ed essere competitiva ... (econopoly.ilsole24ore.com)