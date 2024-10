Spider-Man 4: Tom Holland conferme le riprese in estate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marvel Studios e Sony Pictures non hanno ancora annunciato ufficialmente Spider-Man 4, ma di certo il film è in produzione. Con un ultimo aggiornamento risalente all’inizio del mese di settembre (lo trovate a questo nostro indirizzo), il nuovo film su Spider-Man sembra essere diventato nel frattempo una vera e priorità per i due studios, ed in effetti a confermarlo è stato Tom Holland questa notte durante una sua apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Alla domanda diretta del famoso presentatore, infatti, l’attore non solo ha confermato che il film è una priorità, ma che le riprese sono previste questa estate nel Regno Unito. Alla faccia dei detrattori che iniziavano a temere in un cambio di strategia da parte del team produttivo Sony/Marvel. .@TomHolland1996 confirms @SpiderManMovie 4 is coming soon! #FallonTonight pic.twitter. Universalmovies.it - Spider-Man 4: Tom Holland conferme le riprese in estate Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marvel Studios e Sony Pictures non hanno ancora annunciato ufficialmente-Man 4, ma di certo il film è in produzione. Con un ultimo aggiornamento risalente all’inizio del mese di settembre (lo trovate a questo nostro indirizzo), il nuovo film su-Man sembra essere diventato nel frattempo una vera e priorità per i due studios, ed in effetti a confermarlo è stato Tomquesta notte durante una sua apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Alla domanda diretta del famoso presentatore, infatti, l’attore non solo ha confermato che il film è una priorità, ma che lesono previste questanel Regno Unito. Alla faccia dei detrattori che iniziavano a temere in un cambio di strategia da parte del team produttivo Sony/Marvel. .@Tom1996 confirms @ManMovie 4 is coming soon! #FallonTonight pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tom Holland si unisce al nuovo film di Cristopher Nolan : cosa significa per Spider-Man 4? - Tom Holland si unisce al nuovo film di Christopher Nolan: cosa significa per Spider-Man 4?La star di Spider-Man, Tom Holland, potrebbe entrare nel mondo di Christopher Nolan. Lunedì, alcune notizie hanno indicato che Holland è pronto a recitare nel ... (Nerdpool.it)

Tom Holland : "Robert Downey jr. ha salvato la mia prima scena come Spider-Man dai tagli" - Iron Man di nome e di fatto, la testardaggine di Robert Downey Jr. ha impedito che la prima scela di Tom Holland in Captain America: Civil War venisse ridotta. Robert Downey Jr. supereroe anche nella vita reale... almeno per Tom Holland. ... (Movieplayer.it)

Tom Holland deluso per Spider-Man : No Way Home : “Ho fatto solo tre giorni di riprese dal vero” - Tom Holland deluso per Spider-Man: No Way Home: “Ho fatto solo tre giorni di riprese dal vero” Spider-Man: No Way Home è stato un successo di critica e commerciale, incassando ben 1,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Tuttavia, per quanto ... (Cinefilos.it)