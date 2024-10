Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 23 ottobre 2024: crescono Fdi, Pd e Lega, cala il Movimento 5 Stelle

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)23Fdi, Pd eil: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia, che resta saldamente il primo partito italiano, guadagna un ulteriore 0,2 per cento risalendo così al 29,5%. Anche il Partito Democratico cresce: il principale partito d’opposizione, infatti, guadagna lo 0,3% e si porta al 22,6 per cento. Arretra, invece, ilchedello 0,3 per cento scendendo, così, all’11,4%. Stabile al 9% Forza Italia, ora incalzato dallache, grazie allo 0,3 per cento guadagnato, si porta all’8,9%. Verdi/Sinistra Italiana resta al 6,8%, mentre, tra gli altri partiti minori,no dello 0,2% sia Azione che Italia Viva, rispettivamente al 2,5 e al 2,1 per cento.