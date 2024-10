Scuole chiuse per maltempo domani 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dove resteranno chiuse domani, giovedì 24 ottobre, le Scuole di ogni ordine e grado per maltempo? Molti sono i sindaci dei comuni che stanno firmando le relative ordinanze: ecco di seguito l'elenco in aggiornamento. Attenzione alla Toscana, dove è stata diramata allerta meteo arancione, Fanpage.it - Scuole chiuse per maltempo domani 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dove resteranno, giovedì 24, ledi ogni ordine e grado per? Molti sono i sindaci deiche stanno firmando le relative ordinanze: ecco di seguito l'elenco in aggiornamento. Attenzione alla, dove è stata diramata allerta meteo arancione,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse per maltempo il 24 ottobre: ecco dove - Scuole chiuse il 24 ottobre 2024 per maltempo. Scopri dove gli istituti rimarranno chiusi e gli aggiornamenti in tempo reale ... (studenti.it)

Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni - Giovedì 24 ottobre a causa del maltempo molti sindaci hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Ecco dove rimarranno chiuse le scuole ... (lanazione.it)

Maltempo a Modena, allagamenti in strade e abitazioni. Lunedì scuole chiuse in alcuni comuni della Bassa - A seguito della pioggia record di sabato, allagamenti in vari quartieri del capoluogo, nel borgo di Paganine, a Savignano, Castelnuovo e nelle frazioni di Castelfranco. Famiglie sfollate a Formigine e ... (ilrestodelcarlino.it)